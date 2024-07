¿Los Simpson predijeron a Kamala Harris como presidenta?

¿Lo hicieron de nuevo? Los Simpson es señalada por predecir acontecimientos importantes en el mundo, ahora mencionan que predijo hace 24 años la posible candidatura de Kamala Harris a la Casa Blanca tras el retiro de Joe Biden en su candidatura presidencial.

Fue el domingo 21 de julio, luego de varias presiones por parte del Partido Demócrata, que Biden anunció que abandonaría su aspiración a la reelección y respaldó a la vicepresidente, Harris, para ocupar ese lugar.

The Simpson’s Predict @VP

Kamala Harris winning the election 2024 #KamalaHarris2024 #Election2024

March 2000 the episode was titled Bart to the future

I told you, it’s all planned pic.twitter.com/BR1C882l2L

— Dyor (@Powerfulmindx) July 22, 2024