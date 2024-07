Biden publica foto tras superar el Covid-19 y regresar a la Casa Blanca

El presidente de EE. UU., Joe Biden, publicó una foto en sus redes sociales y confirmó que superó el Covid-19 que lo mantuvo aislado en su casa de Delaware, al tiempo que calificó de “fantástico” estar de regreso en la Casa Blanca. “Es fantástico estar de regreso en la Casa Blanca”, publicó el presidente en la red social X, junto con una foto suya dirigiéndose a la entrada sur del edificio.

En otra publicación, Biden indicó que ser mandatario de EE. UU. sigue siendo “el mayor honor” de su vida y que se reunió con su equipo en el Despacho Oval. El mandatario se encontraba aislado desde el pasado miércoles, cuando dio positivo por Covid-19.

This afternoon, I arrived back at the Oval Office and sat down with my national security team for my daily intelligence briefing.

Serving as your Commander-in-Chief continues to be the greatest honor of my life.

