Tras su boda con Nodal, Ángela Aguilar envía mensaje a Premios Juventud

Christian Nodal y Ángela Aguilar decidieron casarse a casi dos meses de haber confirmado su relación.

Los rumores sobre un posible compromiso ya corrían por redes sociales tras su viaje a Europa, unas semanas después del rompimiento de del cantante con Cazzu.

Un día después de su boda, los famosos subieron a Instagram una foto ya como esposos, colocando la fecha de su casamiento “24.7.24″, en una de las imágenes aparecieron justo en el momento del beso.

En medio de todos lo comentarios que ha generado su secreta boda, la artista mexicana envió un mensaje a los Premios Juventud agradeciendo por su nominación.

“Amigos de Premios Juventud yo soy Ángela Aguilar y los quiero felicitar muchísimo por estos 21 años, gracias por invitarme y por nominarme y ganar, yo gané. Nos vemos el siguiente año, les mando un beso”, indicó.

El clip fue grabado durante la celebración de la boda, pues en breves segundos apareció Nodal para acompañar a su esposa.

De acuerdo con Ventaneado, la ceremonia, celebrada en una prestigiosa hacienda, comenzó alrededor de las 6 de la tarde y se extendió hasta las 3:30 de la mañana, cubriendo aproximadamente las 10 horas por las que se rentó la hacienda.

Uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por Pepe Aguilar, padre de la novia, quien junto a su hija bailaron al ritmo de Los Ángeles Azules.

La boda estuvo llena de invitados famosos, destacándose la asistencia de grandes figuras de la industria musical como Marc Anthony. De hecho, Anthony también se animó a cantar en cierto momento.

La mitad de los conductores estuvieron de acuerdo en que seguramente la feliz pareja se ama con mucha locura y les desearon toda la suerte en el mundo en el inicio de esta nueva etapa.

Sin embargo, conductores como Pedro Sola o Daniel Bisogno criticaron fuertemente a la pareja.

“Eso no va a durar porque Christian Nodal es muy mujeriego, a menos que ella sea una mujer que pueda aguantar todas estas traiciones que seguramente, me imagino, va a provocar. No lo estoy asegurando, pero lo hemos visto, es muy joven”, dijo Pedrito.