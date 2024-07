Director artístico asegura que no hubo burla a la Última Cena

Thomas Jolly, director artístico de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024, salió a dar su versión tras la polémica mundial que se generó por supuestamente haberse burlado de la “Última Cena” durante el acto celebrado el pasado viernes en París, Francia.

“Nunca encontrarán por mi parte ningún deseo de burlarme, de denigrar nada. Quise hacer una ceremonia que reparara, que reconciliara. También que reafirmara los valores de nuestra República”, dijo a la cadena de televisión BFMTV, Thomas Jolly.

Jolly aseguró en dicha entrevista que, la Última Cena: “No fue mi inspiración”. “La idea era más bien hacer un gran festival pagano conectado con los dioses del Olimpo… Olympus… Olimpismo”, aseguró.

Cérémonie d’ouverture des JO: “On a essayé d’être le plus inclusif possible (…) le but c’était d’apaiser”, souligne Daphné Bürki pic.twitter.com/uBT454Cnc0

Por su parte, el comité organizador de los Juegos dijo el domingo que no hubo intención de faltarle el respeto a nadie.

“Nunca hubo ninguna intención de faltarle el respeto a ningún grupo religioso en absoluto”, abundó Anne Descamps, directora de comunicaciones del comité organizador (COJO) en una conferencia de prensa.

“Si alguien se sintió ofendido, lo sentimos mucho”, añadió.

Paris Olympics Opening ceremony – A satanic celebration of Number 33 through Method of Revelation 🧵

Meet Thomas Jolly

Who created a Satanist Queer Pomp show at the opening ceremony of the Paris Olympics.#Olympics2024Paris pic.twitter.com/9MHeQW1KwA

— The Story Teller (@IamTheStory__) July 27, 2024