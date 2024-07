Selección de baloncesto de Estados Unidos debuta con victoria en París 2024

El equipo de baloncesto de Estados Unidos hizo una entrada espectacular en los Juegos Olímpicos de París 2024, demostrando su poderío y talento en una victoria contundente contra Serbia. El partido, que tuvo lugar en el Pierre Mauroy Stadium de Lille, terminó con un marcador de 110-84 a favor del conjunto estadounidense. Este encuentro no solo destacó por el resultado, sino también por la brillante actuación de jugadores estrella como Kevin Durant y LeBron James.

Kevin Durant, conocido por su destreza en la cancha, fue el protagonista indiscutible del partido. A sus 35 años y con una impresionante trayectoria en la NBA que incluye dos campeonatos, Durant busca hacer historia en París al intentar convertirse en el primer jugador de baloncesto en ganar cuatro medallas de oro olímpicas. En el primer partido, Durant anotó 21 puntos en solo 8 minutos y 39 segundos, sin fallar un solo tiro. Su actuación incluyó cinco triples y tres canastas de dos puntos, emocionando al público y demostrando que aún tiene mucho que ofrecer en el baloncesto mundial.

LeBron James, otro veterano de la NBA y líder espiritual del equipo, también dejó su marca en el juego con 12 puntos sin fallar. Su presencia en el equipo es un recordatorio del renacimiento del baloncesto estadounidense, que busca recuperar el dominio absoluto en el escenario internacional, conocido como el “Redeem Team”. Bajo la dirección del entrenador Steve Kerr, Estados Unidos mostró una gran cohesión y profundidad de talento, superando a Serbia con facilidad.

Además de Durant y LeBron, otros jugadores como Anthony Edwards, Derrick White, Jrue Holiday, Devin Booker, Joel Embiid, Anthony Davis y Bam Adebayo también contribuyeron significativamente al triunfo. El equipo tiene una combinación de juventud y experiencia que lo convierte en un contendiente formidable para el oro. La abundancia de talento es tal que jugadores destacados como Tyrese Haliburton y Jayson Tatum no participaron en este encuentro, aunque estaban disponibles.

Por otro lado, Serbia, a pesar de la derrota, tuvo momentos destacados, especialmente con la actuación del MVP de la NBA, Nikola Jokic. El equipo serbio, dirigido por Svetislav Pesic, mostró destellos de buen juego y espera clasificarse para los cuartos de final en un grupo donde también se enfrentará a Sudán del Sur y Puerto Rico. Para Serbia, este partido sirvió como una valiosa experiencia para medir sus capacidades contra uno de los mejores equipos del mundo.

