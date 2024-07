Simone Biles hace historia en Juegos Olímpicos París 2024

La brasileña Rebeca Andrade, la gimnasta con más posibilidades de abrir una mínima grieta en la hegemonía de Simone Biles, no se lo va a poner fácil a la gran estrella estadounidense: en la ronda de clasificación se quedó a 1,866 puntos, y con margen de mejora si evita un par de errores en la final individual.

Por equipos, en cambio, la selección brasileña estuvo lejos de la norteamericana, pero no de un podio por países que sería histórico para la gimnasia sudamericana.

Estados Unidos, comandado por Biles, obtuvo 172,296 puntos y una amplia ventaja de 5,435 sobre Italia (166,861), que logró superar nada menos que a China (166,628).

Brasil, Japón, Canadá, Gran Bretaña y Rumanía también aseguraron su puesto en la final de Juegos Olímpicos París 2024.

Tras la exhibición matinal de Biles, Andrade salió al pabellón de Bercy de todo menos intimidada.

La doble campeona mundial de salto empezó su concurso precisamente por este ejercicio y ejecutó de forma casi magistral sus dos intentos: un Cheng de 14,900 y un DTY de 14,466, pese a una deducción de una décima en el primero por sacar el pie del carril. La media de 14,683 la metió directamente en la final, por detrás de Biles (15.300).

Una ligera duda al mantener una vertical sobre la banda superior le costó a la brasileña quedarse fuera de la final de asimétricas (14,400). Será la única especialidad en la que no habrá presencia de ninguna de las dos favoritas. La victoria parece asegurada para la argelina Kayla Nemour, un portento de las asimétricas (15,600) y un talento que se le escapó a Francia para competir por su país africano.

Tampoco pudo adelantar Andrade a Biles en la barra, pese a un ejercicio muy limpio, con movimientos definidos y una salida impecable que le valió un 14,500 (Biles, 14,733). Ambas, con todo fueron peores que la china Yaqin Zhou (14,866).

El suelo de la brasileña, campeona mundial absoluta en 2022, fue una clase de gimnasia. Pero las dificultades extremas que incluye Biles no tienen parangón en el circuito. Las separaron 0,7 puntos (14,600/13,900).

La clave de la final puede estar precisamente en el aparato que hoy les falló, las asimétricas. El peor para ambas.

Simone Biles. Sunisa Lee.

For the first time in the history of Women’s Gymnastics, two Olympic AA Champions will compete against each other in an Olympic All-Around Final. pic.twitter.com/BxHhuqgZh5

— USA Gymnastics (@USAGym) July 28, 2024