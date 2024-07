El Arsenal ficha a una de las revelaciones de la Eurocopa 2024

El Arsenal de Mikel Arteta ha reforzado su defensa con la incorporación del joven y prometedor Riccardo Calafiori, un defensor de 22 años que ha impresionado en la Serie A con el Bologna y ha sido miembro de la selección italiana en la Eurocopa 2024. Esta adquisición se enmarca en la estrategia del club londinense de fortalecer su plantilla con talentos emergentes que aporten calidad y juventud al equipo.

Calafiori comenzó su carrera en la academia juvenil de la AS Roma, donde pasó 12 años desarrollándose desde las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo. Durante su estancia en la Roma, el joven defensor acumuló experiencia valiosa al ser cedido al Genoa durante la temporada 2021/22. Este período de préstamo le permitió madurar como jugador y ganar minutos en la Serie A, uno de los torneos más competitivos del fútbol europeo.

