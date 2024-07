Hombre ataca con cuchillo a niños en actividad inspirada en Taylor Swift

Este lunes 29 de julio, un ataque violento sacudió un centro de yoga y danza para niños con temática de Taylor Swift en el condado de Merseyside, Reino Unido. Según informes de la policía local, el incidente ocurrió en Southport y dejó como saldo un niño fallecido y al menos siete personas heridas.

El agresor, armado con un cuchillo, fue rápidamente detenido por la policía de Merseyside. La fuerza policial indicó en X que “los servicios de emergencia están en Southport después de un incidente importante esta mañana. Un hombre fue arrestado y se le confiscó un cuchillo. Hay víctimas, pero no existe una amenaza mayor para el público”.

La identidad del atacante aún no ha sido revelada, y las autoridades continúan investigando el motivo detrás del ataque. Entre los heridos se encuentran varios niños, cuyo estado de salud está siendo monitoreado de cerca.

❗️🔪🇬🇧 – In England, a day that should have been one of joy and fun turned into a nightmare. Armed police swooped on Hart Street in Southport, Merseyside, at 11.50am after a man with a knife attacked a Taylor Swift-themed children’s dance and yoga workshop held in a community… pic.twitter.com/CmVrpmdAcV

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 29, 2024