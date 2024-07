Marvin Ceballos: “No importa el entorno, son 11 contra 11”

La Selección Nacional Sub-20 de Guatemala se mide a su similar de Estados Unidos este martes 30 de julio a las 15:06 horas GT como parte del inicio de cuartos de final del Campeonato Masculino Sub-20 de Concacaf Guanajuato 2024, el cual se realiza en las ciudades de Irapuato y León, anteriormente Celaya.

En juego está una clasificación a las semifinales del Premundial Sub-20 y una clasificación a la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA Chile 2025. Una historia similar a la que se vivió hace más de 13años en Guatemala, cuando la “Bicolor” de Ever Hugo Almeida logró el boleto mundialista ante la gran favorita: Estados Unidos.

#VamosGuate | Guatemala-Estados Unidos, la historia se repite 13 años después Un 6 de abril de 2011, guatemaltecos y estadounidenses definieron un boleto mundialista, y este martes, lo harán de nuevo. https://t.co/7gekZXStuV — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) July 28, 2024

La entrevista

Para hablar del futuro de la Sub-20 de Guatemala, en el programa Súper Deportivo de Emisoras Unidas se conversó con Marvin Ceballos, quien fue parte de aquella histórica camada que le dio al país la primera alegría de clasificar al primer mundial de futbol 11, categoría juvenil.

Ceballos reconoció que el ambiente vivido hace 13 años fue similar al que hoy se vive previo al partido de este martes: “El entorno era de lo que la gente opinaba, de lo que realmente significaba Estados Unidos en esa categoría, y lo menos que nos miraban, no solo dentro del terreno de juego; sino también por la prensa”.

Esa indiferencia y falta de fe a la “Azul y Blanco”, reconoció Ceballos: “Creo que nos tocó el orgullo que nos hicieran de menos y al final de cuenta, el resultado ya es historia, y es una historia linda de contar y recordar”.

Jugársela y disfrutarlo

A Marvin Ceballos se le consultó cómo plantear el juego ante Estados Unidos, él respondió: “A mi criterio es algo simple: Jugársela y disfrutarlo. No importa todo el entorno que se está viviendo, deben creérsela. Son 90 minutos donde son 11 contra 11. Son 22 jugadores pelándose el boleto al Mundial”.

Ceballos añadió: “Creo que están en las mismas condiciones de ellos: Están a un partido de hacer historia de nuevo y de representar a Guatemala en un Mundial. Solo les digo que se diviertan, no hay mañana, y no vale arrepentirse por dejar de hacer cosas por miedo o por dudas”.

Entrevista desde el minuto 28:22 del Facebook Live.

¿Qué alineación usar?

En los dos primeros partidos de la fase de grupos del Premundial Sub-20, Marvin Cabrera, el técnico de la Sub-20 de Guatemala, utilizó al legionario Diego Bolaños, de una cuestionable participación.

Pero para el cierre de grupo, donde se necesitaba un triunfo ante Haití, Cabrera le dio ingreso al segundo portero, Fausto Delgado. También a Marvin Ávila desde un inicio, algo que pedía a gritos la afición. El resultado: Triunfo y clasificación a cuartos de final.

Ante ese contexto, se le consultó a Marvin Ceballos si debería repetir el once que le ganó a Haití: “Es algo difícil de comentar. Yo diría que me la juego con la gente que cargó con esa presión de ganar sí o sí contra Haití. Serían los mismos once hombres que entrarían motivados y enfrentarían un compromiso de vida o muerto. Lo más lógico sería que se enfrentaran con los mismo que traen esa motivación y entendimiento que tenían el último partido”.

Por último, “Ceballitos” recordó lo vivido en el 2011: “Para estar en el Mundial hay que pelear contra los mejores. Al final de cuenta, nadie clasifica al Mundial caminando. Siempre tuvimos esa certeza de no buscar rivales, al final de cuenta para clasificar debíamos enfrentar a los mejores, y ahí fue donde enfrentamos a Estados Unidos y los dejamos fuera”.

#VamosGuate🇬🇹 | Calendario de los cuartos de final del Premundial Sub-20 La selección de Guatemala logró el último boleto para poder estar en esta fase que dará a los ganadores un boleto mundialista. https://t.co/lhaXTIeLeC — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) July 28, 2024