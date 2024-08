Enrique Brol dedica emotivo mensaje a su hermano tras ganar medalla en París 2024

En un logro histórico para el deporte guatemalteco, Jean Pierre Brol ha conquistado la medalla de bronce en la disciplina de foso olímpico durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Este logro marca un hito significativo, siendo la segunda medalla olímpica en la historia de Guatemala, después de la obtenida por Erick Barrondo en los Juegos de Londres 2012. La medalla de Brol no solo representa un triunfo personal, sino también un motivo de orgullo nacional, al colocar nuevamente a Guatemala en el podio olímpico.

Jean Pierre Brol, de 41 años, no es un extraño en el ámbito deportivo internacional. Compitió anteriormente en Londres 2012, donde finalizó en la posición 28. Sin embargo, su perseverancia y dedicación al deporte han dado fruto en esta edición olímpica, donde compitió con destacados atletas como el británico Nathan Hales, quien se llevó el oro, y el chino Qi Ying, que obtuvo la plata. Brol, ingeniero agrícola de profesión, proviene de una familia con una rica tradición en el deporte del tiro, siendo hijo de Fernando Brol, un destacado tirador que ganó medallas en competencias continentales, y hermano de Enrique y Herbert, ambos olímpicos en Río 2016 en la modalidad de doble trap.

#Paris2024 | Primeras reacciones de Jean Pierre Brol tras obtener la segunda medalla olímpica en la historia para Guatemala. Consiguió la medalla de bronce en foso olímpico masculino. pic.twitter.com/IRDsHgS5Lj — EU San Marcos 98.3 (@EUSanMarcos) July 30, 2024

Enrique Brol dedica emotivas palabras a su hermano

En una entrevista exclusiva con Emisoras Unidas, Enrique Brol, hermano de Jean Pierre, compartió sus sentimientos tras el triunfo de su hermano. Enrique expresó una profunda alegría y gratitud, no solo por la medalla, sino por la oportunidad de representar a su país a nivel mundial. “Estamos vibrando de emoción y alegría y agradecidos con Dios, que nos permitió traer esa medalla para Guatemala, para nuestra familia”, declaró Enrique. A pesar de estar en el interior del país y con una señal de transmisión limitada, Enrique siguió la competencia de su hermano con gran emoción, entendiendo profundamente los nervios y la presión que acompañan a las competencias de alto nivel, dado su propio trasfondo de 34 años en el deporte.

Enrique también rememoró su propia experiencia en el tiro deportivo, destacando un momento significativo cuando ganó una medalla de plata en el Mundial de Tiro en Chipre. Durante ese tiempo, recordó que muchas personas desconocían la ubicación de Guatemala en el mapa. “Cuando gané la plata mundial en Chipre, me preguntaban dónde estaba Guatemala, porque no sabían dónde quedaba el país. Hoy tenemos la bendición de tener a Guatemala ondeando su bandera en París“, comentó Enrique, subrayando la importancia de este logro no solo para su familia, sino para la visibilidad y reconocimiento de Guatemala en el ámbito internacional.