Erick Barrondo felicita a Jean Pierre Brol por la segunda medalla olímpica de Guatemala

La historia del deporte guatemalteco ha escrito un nuevo capítulo glorioso con la victoria de Jean Pierre Brol, quien logró la segunda medalla olímpica para el país en los Juegos Olímpicos. Doce años después de la medalla de plata de Erick Barrondo en marcha atlética en Londres 2012, Brol se consagró en la disciplina de foso olímpico en tiro con armas de caza, trayendo consigo una medalla de bronce.

Erick Barrondo, primer medallista olímpico en la historia de Guatemala, no tardó en expresar su alegría y orgullo por este nuevo logro. En una entrevista con Emisoras Unidas, Barrondo compartió un emotivo mensaje para su compatriota y colega deportista. “Qué alegría tan grande poder vivir esto. Como guatemalteco uno se siente emocionado, eufórico; qué orgullo ser guatemalteco”, expresó Barrondo, quien entiende profundamente el valor y el sacrificio que conlleva alcanzar semejante hazaña en el deporte.

Mensaje de Barrondo a Jean Pierre Brol

El atleta de marcha destacó la perseverancia de Brol, quien a pesar de no haber participado en los Juegos Olímpicos de Tokio, no se rindió y continuó entrenando con determinación. “Jean Pierre es un ejemplo grande, no fue a Tokio, pero no se rindió, trabajó en silencio y hoy consiguió algo increíble”, afirmó Barrondo. “No hay palabras para expresar lo que hoy ha hecho por Guatemala, y nos inspira a nosotros que también queremos hacer las cosas bien”.

Durante la transmisión del evento, Barrondo confesó que no recordó su propia medalla en Londres 2012, sino que se enfocó completamente en el desempeño de Brol. “Yo lo estaba viendo en el teléfono y se cortó la transmisión, pero yo no recordé mi momento; me enfoqué en vivir ese último disparo de Jean Pierre”, relató. “Estos momentos son únicos y hay que vivirlos; hoy lo viví como espectador y qué orgullo ver que él pudo ganar”.

Con la medalla de bronce de Brol, Guatemala ahora cuenta con dos medallas olímpicas en su historia: una de plata y una de bronce. Este logro no solo eleva el espíritu deportivo del país, sino que también infunde esperanza y motivación para que más atletas guatemaltecos alcancen el podio en futuros eventos internacionales.