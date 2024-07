¡No es montaje! Esta es la foto más viral de los Juegos Olímpicos 2024 y él es el surfista que la protagonizó

Una de las imágenes más virales de los Juegos Olímpicos no se ha tomado en París, sino a más de 15.000 km de la capital gala. El surfista brasileño Gabriel Medina subió al olímpico del deporte de forma casi literal. La competición de surf se celebra en Tahití, la isla más grande de la Polinesia Francesa.

Medina flotó sobre el Pacífico, seguido de su tabla, mientras apuntaba al cielo en señal de victoria. El fotógrafo Jerome Brouillet, que trabaja para una agencia francesa, capturó el momento y se colgó su propia medalla olímpica.

Esta instantánea ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido ya en una fotografía mítica de las Olimpiadas. Muchos internautas quedaron muy impresionados con la fotografía, ya que pareciera que el brasileño vuela sobre las olas.

“Pareciera que está volando”, “Que fotografía más top”, “No puedo creer que sea real”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales. Además de hacer de “modelo”, el brasileño hizo historia en la disciplina del surf olímpico en París.

El puntaje casi perfecto en los Juegos Olímpicos…

Durante la quinta ronda de la categoría masculina, obtuvo una puntuación casi perfecta: un 9,90 sobre 10. Esta valoración le convierte en la mejor nota individual masculina y en el récord de los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, no terminó de estar satisfecho con los puntos que le habían dado. “Sentí que era un 10. He hecho algunos 10 antes y me dije: ‘Seguro que es un 10′”, aseguró. En las redes sociales, muchos se cuestionaron si la fotografía que circulaba se trataba solamente de un montaje del surfista.

Pese a que los Juegos Olímpicos se celebran en París, otras ciudades también se han vestido del espíritu olímpico. Burdeos, Marsella o Niza son algunas de ellas, no obstante, la base olímpica más remota se encuentra en Tahití.