Aldana niega supuesto acercamiento con decanos que integran postuladoras

Tras conocerse que el Ministerio Público (MP) investiga una supuesta reunión entre un grupo de decanos que integran las comisiones de postulación para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones con la exfiscal general, Thelma Aldana, la exfuncionaria calificó de “mentiras” los señalamientos.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, la extitular del MP aseguró que desde hace cinco años y medio, tiempo que tiene de haber salido del país, no ha ido a El Salvador, país donde se supone que se llevó a cabo el encuentro con los profesionales.

De igual forma, Aldana enfatizó que no conoce a los decanos que están siendo señalados en la supuesta denuncia a la cual le da seguimiento la fiscalía.

“Y para ir aclarando las mentiras del pacto de corruptos de Guatemala y su red de impunidad. Mis años de exilio, 5 años y seis meses, de no ir a El Salvador. No he participado en eventos con los decanos de GT. Ni siquiera sé quienes son los decanos”, escribió la exfiscal.