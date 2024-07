Parte del desenlace final de House Of The Dragon es filtrado en redes sociales

Una filtración volvió a quebrar el secretismo sobre el final de la segunda temporada de La casa del dragón (House of the Dragon), la exitosa serie de HBO. Antes de su estreno oficial, varios clips del episodio ocho han comenzado a circular en TikTok y X.

Lo anterior ha generado una mezcla de frustración y curiosidad entre los aficionados de la serie. Según reportan los medios, este flujo de escenas inéditas habría comenzado el martes a través de una cuenta de TikTok, creada aparentemente para ese propósito.

Más de una docena de videos fueron publicados y habrían mostrado alrededor de 30 minutos del episodio final. El portal ComicBook.com describió las imágenes como si hubieran sido grabadas desde una pantalla.

Aunque la cuenta y los videos fueron eliminados rápidamente, ya habían acumulado más de 100,000 vistas. Además, se replicaron por otros usuarios en más plataformas sociales.

Este domingo finaliza House of the Dragon…

Mientras que, unos aceptaron con curiosidad el “adelanto”, la mayoría protestó por los spoilers que ahora pueden atravesarse en X. Y es que, muchos se mostraron decepcionados ante dicha filtración, y piden respeto ante lo mismo.

Sin embargo, este no es un problema nuevo para House of the Dragon. En 2022, días antes de que se estrenara el final de la primera temporada, también hubo otra filtración en línea del episodio completo.

En aquella ocasión, HBO atribuyó la filtración a un socio de distribución en Europa, Medio Oriente o África. En ese entonces, los fanáticos de la serie se mostraron muy molestos como ahora.

“Estamos monitoreando agresivamente y retirando estas copias de internet”, dijo un portavoz de la compañía en ese momento, según registró The Hollywood Reporter. House of the Dragon es una precuela de Game of Thrones y está basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin.