Mbappé se convierte en accionista mayoritario de un club francés

Kylian Mbappé, reconocido mundialmente por su destacada trayectoria en el fútbol, ha dado un paso significativo fuera del campo al convertirse en el accionista mayoritario del club francés Stade Malherbe Caen (SM Caen). A través de la sociedad financiera Coalition Capital, Mbappé ha adquirido el 80% de las acciones del club, que anteriormente pertenecían al fondo estadounidense Oaktree Capital.

El club hizo el anuncio oficial a través de un comunicado el miércoles, donde también se confirmó que PAC Invest, la sociedad instrumental dirigida por Pierre-Antoine Capton, quien es el presidente del consejo de vigilancia del club y poseía el 20% restante de las acciones, mantendrá su participación. Aunque no se reveló el monto exacto de la transacción, se estima que la compra podría estar valorada entre 15 y 20 millones de euros, según fuentes periodísticas.

La adquisición por parte de Mbappé y Coalition Capital promete brindar al SM Caen “recursos estratégicos adicionales” destinados a fortalecer su política deportiva, modernizar sus infraestructuras y desarrollar proyectos innovadores. Ziad Hammoud, director general de Interconnected Ventures, la entidad de la cual depende Coalition Capital, asumirá la presidencia del club, reemplazando a Olivier Pickeu. Hammoud, cercano a Mbappé, expresó su entusiasmo por continuar el desarrollo del club y enfatizó su compromiso con la creación de un entorno propicio para el crecimiento de jóvenes talentos y la defensa de la identidad del equipo.

El SM Caen, con sede en la ciudad de Caen en Normandía, Francia, tiene una rica historia de desarrollo de talentos jóvenes. Tradicionalmente, el club ha apostado por su cantera, una filosofía que se alinea con los intereses de Mbappé. La relación de Mbappé con el Caen tiene raíces profundas; en 2012, a la edad de 13 años, estuvo a punto de unirse al club. Sin embargo, las regulaciones francesas sobre el fichaje de jugadores menores impidieron que el traspaso se concretara. Finalmente, tras la baja del Caen a la segunda división un año después, Mbappé optó por unirse al Mónaco, donde comenzó a forjar su estrellato antes de ser traspasado al Paris Saint-Germain en 2017.

Con la adquisición de Mbappé, se espera que el SM Caen reciba un impulso significativo tanto en términos de recursos como de visibilidad. El club, que terminó la temporada pasada en sexto lugar en la Ligue 2, tiene una base sólida sobre la cual construir. La inyección de capital y la nueva visión estratégica podrían ser cruciales para sus aspiraciones de regresar a la élite del fútbol francés.

