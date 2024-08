Novak Djokovic resucita “la fiebre del oro” en París 2024

Novak Djokovic lo volvió a hacer y, cuando peor tenía el panorama y ofrecía la sensación de estar contra las cuerdas, con el marcador en contra y aparentes carencias físicas en su rodilla derecha, emergió. Tuvo una recuperación milagrosa y echó por tierra las esperanzas de su rival, el griego Stefanos Tsitsipas, confiado y otra vez privado del éxito que vio cerca y del podio olímpico por su ‘bestia negra’.

No aprende la lección el heleno al que le sucede una y otra vez con Djokovic. Parece que sí, que tiene el triunfo cerca. Y no. Le ocurre casi siempre. Fue especialmente doloroso en la final de Roland Garros del 2021, con dos sets a cero para el ateniense. Cuando todo parecía de su lado para conseguir su premio resucitó el ganador de veinticuatro Grand Slam al tiempo que se hundía Tsitsipas.

Ocurrió también en París 2024. Cuando el número dos del mundo había amarrado con autoridad la primera manga, por un 6-3, sin sobresaltos, con comodidad, todo pareció dar un giro después. Desconectó Djokovic y Tsitsipas se soltó, se puso con 4-0 en el segundo set. Antes, en el intercambio del 3-0, el balcánico pidió la ayuda del fisio. Había mostrado síntomas de dolor, de lesión en la rodilla derecha, la que se lesionó en Roland Garros, la que le obligó a dejar sin acabar el torneo parisino y el que le obligó a una intervención de la que ya está repuesto.

