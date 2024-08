París 2024: Triple salto busca nueva reina sin Yulimar Rojas

Sin la venezolana Yulimar Rojas, cuatro veces campeona del mundo y medallista de oro en Tokio 2020, el triple salto busca en París nueva reina entre la ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, la jamaicana Shanieka Ricketts, la española Ana Peleteiro, la cubana Leyanis Pérez y la dominica Thea Lafond, las cinco principales candidatas al trono.

El pasado 12 de abril, Yulimar Rojas, plusmarquista mundial con 15,74 metros, anunció que tuvo un dolor intenso que se tradujo en una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo. Adiós a los Juegos Olímpicos de París, el gran objetivo de la temporada. Algo para lo que había renunciado incluso al Mundial de pista cubierta de Glasgow en marzo.

Con su lesión, el trono olímpico de Yulimar queda vacante para pasar a la historia olímpica del certamen de París 2024. Su ausencia abre un abanico de posibilidades entre varias saltadoras.

The women’s triple jump in 2024 is on fire! 🔥

In the absence of Yulimar Rojas, Thea Lafond and Leyanis Pérez Hernández are leading the charge with amazing performances.

Who will strike Gold in #PARIS2024 ? pic.twitter.com/g7K7pPWeCK

