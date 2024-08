Difunden primera foto del hijo de “El Chapo” con uniforme de preso, y sorprende su parecido con su padre

Una nueva fotografía de Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, circuló tras su primera comparecencia en un juzgado de Estados Unidos, donde fue detenido el jueves pasado. La imagen, compartida por el periodista mexicano Luis Chaparro, es la “mugshot” tomada al ingresar al Centro Correccional Metropolitano de Chicago (MCC).

La foto muestra el notable parecido físico de Guzmán López con su padre, vestido con el uniforme naranja de prisionero. En la audiencia del 30 de julio, se declaró “no culpable”. En la imagen, aparece con rostro serio, barba crecida y cabello corto peinado hacia un lado.

Esta fotografía se añade a la difundida anteriormente por las autoridades estadounidenses, donde se ve a Guzmán López junto a Ismael “El Mayo” Zambada el día de su detención.

JOAQUÍN GUZMÁN LÓPEZ “El Güero Moreno” official mugshot as he appeared in court yesterday before a judge in Chicago. Guzmân López plead not guilty and answered everything in fluent English. pic.twitter.com/8gqdYzGAEF

— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) July 31, 2024