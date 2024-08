Simone Biles gana oro en el concurso completo de los Juegos de París

Simone Biles ganó este jueves la medalla de oro en el concurso completo de los Juegos de París. El triunfo se da ocho años después de imponerse en Río 2016. Resultado que la coloca a la altura de las legendarias Larysa Latynina y Vera Caslavska. Hasta ahora las únicas dobles campeonas olímpicas.

Una marca más en su historial grandioso, que crece día a día en el Estadio de Bercy, donde ya lleva dos oros y aspira a tres más.

Biles se impuso con una marca de 59,131 puntos y una ventaja de 1,199 sobre la brasileña Rebeca Andrade (57,932). Rebeca, de nuevo subcampeona olímpica, como en Tokio 2020. El bronce fue para la también estadounidense Sunisa Lee, campeona en Tokio, con 54,465 puntos.

La escalofriante gesta de Biles no hace sino engrandecer el resultado de sus perseguidoras, sobre todo de Andrade, que acarició el oro a mitad de competición. Su segundo puesto por detrás de una revolucionaria de la gimnasia como Biles merecería una categoría especial de medalla.

Simone Biles wins the women’s individual all-around gold at Paris 2024! 🥇 She joins the exclusive club of two-time Olympic all-around champions, alongside Larisa Latynina and Vera Caslavska!

Simone, you’ve made history once again! 🔥 #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/OtI5YC7ybc

— The Olympic Games (@Olympics) August 1, 2024