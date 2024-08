Litzy confirma su romance con el chef Poncho Cadena

Tras varias semanas de rumores sobre su vida amorosa, Litzy por fin confirmó que tiene una relación amorosa con el chef Poncho Cadena.

La cantante no profundizó en detalles sobre su nueva historia de amor; sin embargo, aseguró que comenzaron a salir después de que ella quedó eliminada del programa ‘MasterChef Celebrity México 2024′.

Fue en el programa de Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, donde la también actriz hizo la tan esperada confesión.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, ella rompió el silencio sobre los rumores que existen en torno a su cercanía con el crítico del programa y confirmó que actualmente tienen un romance.

“Sí, es verdad. Encontré el amor. Fue obviamente después de MasterChef”.

“Nosotros pues no podíamos convivir mucho con los chefs porque no se puede, en realidad por contrato no pueden convivir con nosotros ni nos pueden dar consejos ni dar clases ni nada de eso.

Obviamente ahí no había contacto directo, ni comíamos juntos ni hablábamos ni nada hasta que salí del programa”, dijo. Aunque no dio detalles sobre cómo inició, sí dejó entrever que está muy enamorada de él.

“Empezamos a tener contacto, empezamos a hablar y empezamos a salir y ya, todo está increíble. Estoy muy, muy feliz. Además, que es un ser humano hermoso, es un gran profesional, es increíble lo que hace.

Tiene 30 años trabajando y lo admiro muchísimo, hace cosas espectaculares y tiene una carrera impecable y pues eso está padrísimo, ¿no? Siempre admirar a tu pareja y conectar desde otro lugar está increíble”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pinky Promise (@pinkypromisetv)

Verdad de la cantante

A inicios de junio, TV notas dio a conocer que una persona del staff reveló que Litzy y el chef Poncho Cadena andaban muy juntitos durante el reality y después de las grabaciones.

“Desde que iniciaron las grabaciones hubo un click entre ella y el Poncho. Cuando terminaron las grabaciones, ellos se siguieron viendo y cada vez es más frecuente encontrarlos juntos en eventos”.

Los internautas notaron esa química que ambos comparten en la cocina y que al parecer echa chispas.

En un video que circula en TikTok, aseguran que el chef se habría puesto nervioso al estar cerca de ella, pues hasta se trababa al hablar.

Cuando se acerca, se muestra titubeando y nervioso, un momento que internautas captaron en redes e hicieron viral.