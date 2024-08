¡Histórico! Santa Lucía gana su primera medalla en Juegos Olímpicos

En una noche mágica para el atletismo y para la pequeña nación caribeña de Santa Lucía, Julien Alfred se coronó como la nueva campeona olímpica de los 100 metros femeninos, haciendo historia al ganar la primera medalla olímpica para su país. Este triunfo no solo marca un hito en la carrera de Alfred, sino que también eleva a Santa Lucía al panorama deportivo internacional.

La final de los 100 metros femeninos en los Juegos Olímpicos prometía ser un evento emocionante, con la estadounidense Sha’carri Richardson como la gran favorita para llevarse el oro. Sin embargo, Julien Alfred, que había mostrado un rendimiento excepcional en las semifinales, sorprendió al mundo con su velocidad y determinación.

Desde el inicio de la carrera, Alfred demostró su preparación y enfoque. Con una salida explosiva, superó a Richardson, quien no pudo recuperarse de una mala puesta en acción y solo logró remontar hasta la segunda plaza. Con un crono de 10.72 segundos, Alfred se aseguró la victoria, dejando atrás a Richardson, que terminó con 10.87 segundos, y a la también estadounidense Melissa Jefferson, que obtuvo el bronce con 10.92 segundos.

Para Julien Alfred, este triunfo es la culminación de años de esfuerzo, dedicación y sacrificio. Desde sus inicios en el atletismo, Alfred ha demostrado un talento excepcional, pero su camino hacia la gloria olímpica no ha sido fácil. Enfrentando múltiples desafíos, incluyendo lesiones y la presión de competir en eventos internacionales, Alfred ha perseverado, motivada por el sueño de llevar a su país a la cima del deporte mundial.

SAINT LUCIA TO THE WORLD ‼️

🇱🇨’s Julien Alfred storms to the Olympic 100m gold medal with 10.72 🤩

That’s the first medal in the history of the Olympic Games for her country. #Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/3c92Ql9EoP

— World Athletics (@WorldAthletics) August 3, 2024