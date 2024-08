Kamala Harris recauda US $310 millones en julio, más del doble que Trump

La campaña presidencial del Partido Demócrata anunció este viernes que recaudó US $310 millones en julio, una cifra que calificaron de “récord” y que se impulsó por un alud de donaciones después de que el presidente, Joe Biden, pasara el relevo como candidato a la vicepresidenta, Kamala Harris.

El dato es más del doble que los US $139 millones reportados por la campaña del candidato republicano, el expresidente Donald Trump, durante el mismo mes.

Con la recaudación de julio, la campaña presidencial demócrata, liderada primero por Biden y ahora por Kamala Harris, superó los US $1 mil millones acumulados.

El mes de julio estaba destino a convertirse en un fracaso de recaudación dado que los donantes habían congelado sus aportaciones a la campaña para presionar a Biden a que tirara la toalla tras su desastrosa actuación en el debate con Trump del 27 de junio.

El mandatario renunció finalmente a su candidatura el 21 de julio y respaldó como sucesora a Harris, quien en pocas horas logró el apoyo del partido y recaudó una cifra récord de US $200 millones.

