Postuladora de CSJ visitará la sala de vistas del OJ este lunes

Los integrantes de la postuladora para elegir candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) visitarán la sala de vistas del Organismo Judicial (OJ) durante la jornada de este lunes 5 de agosto de 2024, para confirmar si posee las condiciones de seguridad para el proceso que realizan. El presidente de la referida comisión Miquel Cortés informó que buscarán una sede que sea digna del trabajo del grupo, tomando en cuenta que no pueden acampar en la grama y colocar una fogata.

La disputa para decidir sede se dilucida entre las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar (URL) y la referida sala del OJ. En ese contexto, algunos abogados consideraron que la primera opción queda muy lejos y no hay transporte. En contraste, los detractores de la sala de vistas argumentan que no existe seguridad y el lugar no cuenta con el apoyo de la población para garantizar un proceso transparente.

#AHORA Finaliza la reunión de los comisionados para la Corte Suprema de Justicia. Tras no alcanzar un consenso sobre la sede, decidieron cambiar la agenda para discutir aspectos técnicos de la página web. También acordaron realizar una visita a la Sala de Vistas de la Corte… pic.twitter.com/Wb13JnwDop — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 3, 2024

Tomando en cuenta el proceso de verificación, la Comisión de Postulación retomará las reuniones hasta el martes a las 9:00 horas.

El sábado pasado se desarrolló una ronda de votaciones para elegir sede; sin embargo, no se logrearon acuerdos.

Algunos comisionados dieron 16 votos para la URL y otros dieron 21 para la sala de vistas de la CSJ.

Cabe resaltar que la cifra de votos para alcanzar acuerdos es 25, que establece las tres terceras partes del número de comisionados.

Visita y solicitud de la Postuladora

El presidente de la Postuladora informó que solicitaron al titular de la CSJ, Óscar Cruz, que permita realizar la visita y las evaluaciones al lugar.

Los comisionados discutieron otros puntos como la página web y detalles de transparencia como el tipo de documentos que se podrán gestionar por esa vía.

Asimismo, el portal servirá para informar los avances del proceso, bajo la supervisión de la secretaría titular y el personal suplente.

Con información de la periodista Dayana Rashón de Emisoras Unidas 89.7 y del fotoperiodista Alex Meoño.