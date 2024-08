Atleta paraguaya es expulsada de la Villa Olímpica por “crear un ambiente inadecuado”

La joven nadadora paraguaya, Luana Alonso, ha sido solicitada a abandonar la Villa Olímpica de París por el Comité Olímpico de Paraguay (COP) debido a su comportamiento considerado inapropiado para su delegación. Este evento ha generado controversia y ha puesto de relieve la importancia del comportamiento disciplinado en el contexto olímpico.

Luana Alonso, quien participaba en sus segundos Juegos Olímpicos tras su debut en Tokio 2020, fue obligada a dejar la Villa Olímpica después de que se descubriera que había salido de turismo por París. Esta conducta fue catalogada por la jefa de misión del COP, Larissa Schaerer, como creadora de un “ambiente inadecuado” para el Team Paraguay.

En un comunicado oficial, Schaerer explicó la situación de manera clara: “Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas”.

Alonso, de 20 años, compitió en la prueba de los 100 metros mariposa en París, quedando eliminada en la serie uno al terminar en sexta posición. Aunque su desempeño no le permitió avanzar, su participación en dos Juegos Olímpicos consecutivos es un logro significativo en su carrera deportiva.

Tras la competencia en París, Luana Alonso anunció su retiro de la natación a través de sus redes sociales. En un emotivo mensaje, expresó su agradecimiento y reflexionó sobre su trayectoria: “Natación: gracias por permitirme soñar, me enseñaste a luchar, a intentar, la perseverancia, el sacrificio, la disciplina y muchas cosas más. Te di parte de mi vida y eso no lo cambio por nada en el mundo porque viví las mejores experiencias de mi vida, me diste miles de alegrías, amigos de otros países que siempre los voy a llevar en mi corazón, oportunidades únicas. No es un adiós, es un hasta pronto”.