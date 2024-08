Francés se hace viral después de que sus partes íntimas le cuesten los Juegos Olímpicos

Las imágenes de Anthony Ammirati se han hecho virales en redes sociales. El joven de 21 años se volvió tendencia después de no lograr superar la barra por un margen muy estrecho, con sus partes íntimas golpeando el travesaño y finalmente desprendiéndolo del soporte.

Su salto fallido lo dejó en el puesto 15, muy lejos de clasificar para la final de salto con pértiga y competir por el oro.

Aunque sin duda es uno de los momentos más decepcionantes en la vida del francés, muchas usuarios han elogiado “la belleza” del francés.

“Cuando estás a punto de ganar una medalla olímpica pero tu enorme p… se interpone mientras todo el mundo mira en cámara lenta”, escribió un usuario en X, junto a un video del momento.

Otro usuario de X dijo que se estaba “muriendo” por la incapacidad de los comentaristas de mencionar directamente qué causó la caída de la barra.

French pole vaulter Anthony Ammirati’s unsuccessful attempt to reach the final has gone viral on social media: he missed his target height and knocked down the pole with his crotch.

Anthony will not be able to compete for gold, but his Instagram was filled with new female fans. pic.twitter.com/VDMNDVypoV

— NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2024