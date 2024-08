Atletas guatemaltecos fueron juramentados para los Juegos Paralímpicos 2024

Este martes, en el emblemático Salón Autonomía del Palacio de los Deportes, ubicado en la zona 5 de Ciudad de Guatemala, se llevó a cabo la solemne ceremonia de juramentación de los atletas guatemaltecos que representarán al país en los próximos Juegos Paralímpicos París 2024.

El evento contó con la presencia del presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien estuvo acompañado de la Primera Dama, Lucrecia Peinado. También asistió Gerardo Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, quien no puede salir del país al tener una orden de arraigo.

#Paris2024 | Ericka Esteban (atletismo) y Juan Diego Blas (tiro con arco), serán los abanderados de Guatemala para los Juegos Paralímpicos París 2024 🇬🇹 pic.twitter.com/6eo09F7j2p — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 6, 2024

Atletas guatemaltecos en Juegos Paralímpicos París 2024

Durante la ceremonia, el presidente Arévalo dirigió un emotivo discurso, destacando el esfuerzo, la dedicación y el espíritu de superación de los atletas paralímpicos. “Les doy un saludo especial a nuestros queridos atletas, me enorgullece muchísimo saber que nuestro país tiene como embajadores a jóvenes movidos por una pasión, por amor […] Ustedes no solo representan la disciplina física, si no también el espíritu, ese que supera todas las barreras que se les han puesto enfrente, hoy les auguramos lo mejor en esta meta que ya alcanzaron, ustedes ya son nuestros campeones”, expresó el mandatario.

Juan Diego Blas será el primer atleta guatemalteco en competir en la clase de Arco Recurvo en la historia de los Juegos Paralímpicos. Blas aseguró su boleto a París el pasado 7 de junio, demostrando su extraordinaria habilidad y compromiso con el deporte. Su participación marcará un hito para Guatemala en esta disciplina.

Ericka Esteban, por su parte, representará a Guatemala en sus segundos Juegos Paralímpicos, habiendo competido previamente en Tokio 2020. Esteban logró la marca mínima de clasificación exigida por World Para Athletics durante los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, y ratificó su clasificación en el Campeonato Mundial de Para Atletismo en Kobe, Japón, el 13 de junio. Su experiencia y determinación la convierten en una fuerte contendiente en París 2024.

Los Juegos Paralímpicos París 2024, los decimoséptimos en la historia, se celebrarán en la capital francesa del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2024. Este evento reunirá a miles de atletas de todo el mundo, quienes competirán en diversas disciplinas, demostrando que no hay límites cuando se trata de alcanzar la excelencia deportiva.