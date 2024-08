Kamala Harris formaliza candidatura y elige a Tim Walz como vicepresidente

Kamala Harris formalizó este martes su candidatura a la Casa Blanca con la elección del gobernador de Minesota, Tim Walz, como compañero de fórmula electoral para la Vicepresidencia.

Harris y Walz comparecerán por primera vez en público en un mitin en Filadelfia, la gran ciudad del estado clave de Pensilvania, tras haber construido una candidatura en tiempo récord, apenas dos semanas después de que el presidente, Joe Biden, renunciara a presentarse a la reelección.

I am proud to announce that I’ve asked @Tim_Walz to be my running mate.

As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he’s delivered for working families like his.

It’s great to have him on the team.

Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024