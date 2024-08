Misión de Observación manifiesta preocupación por retraso en elección de Cortes

La Misión de Observación de Selección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cortes de Apelaciones, y otros tribunales de igual categoría, manifestó su preocupación por el retraso en la elección de cortes.

La Misión informó que ha sostenido reuniones con diversos actores relevantes quienes compartieron información y puntos de vista con relación al avance en el trabajo de las Comisiones de Postulación. Asimismo, la Misión visitó las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar (URL) y observó personalmente una sesión de la Comisión de Postulación de la CSJ.

“La Misión manifiesta su profunda preocupación por el escaso avance en las discusiones de las Comisiones Postuladoras, sobre todo a la luz de los cortos plazos para culminar este proceso. Los retrasos son significativos y luego de semanas de haber sido juramentados los miembros de las Comisiones, aún no se discuten cuestiones de fondo y las discusiones giran en torno a la sede de las Comisiones.”, indicó la Misión en un comunicado.

La Misión destacó que sin perjuicio del derecho que corresponde a las y los Comisionados de decidir por dos tercios de los votos las sedes de sus reuniones, la Misión pudo observar que las instalaciones de la URL son adecuadas para la sesión de las comisiones y brindan tanto seguridad a sus miembros como el espacio necesario, estacionamiento, equipos, internet, apoyo logístico y humano necesarios para su operación.

También destacó que no se han presentado justificaciones sustantivas que ameriten un cambio de sede, sobre todo teniendo en cuenta que durante la reunión de la Comisión se resaltó que la CSJ no está acondicionada para las sesiones y que no cuentan con presupuesto para este fin.

“La Misión exhorta a las Comisiones a adoptar de forma definitiva su sede y aprobar de forma expedita su reglamento, cronograma de trabajo, y criterios para evaluar candidaturas. En este sentido, la definición de perfiles y tablas de gradación, y su correspondiente publicidad, transparencia y acceso a la información, es urgente y esencial para cumplir con los plazos constitucionales.”, indicó.

* Con información de agencia EFE y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7