OMS analiza convocar Comité de Emergencias por brotes de viruela del mono

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, analiza la posibilidad de convocar a una reunión del Comité de Emergencias en relación con los recientes brotes de mpox (antes conocida como viruela del mono).

Esa instancia está formada por expertos independientes de todo el mundo y es la encargada de aconsejar al jefe de la OMS sobre si un brote infeccioso debe ser declarado una emergencia internacional.

As a deadlier strain of #mpox spreads to multiple African countries, @WHO, @AfricaCDC, local governments and partners are further scaling up the response to interrupt disease transmission. But more funding and support for a comprehensive response are needed.

I am considering…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 4, 2024