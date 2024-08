Call The Police se presentarán en Guatemala, conozca los detalles

Andy Summers, mítico guitarrista de The Police, se presentará en Guatemala el próximo 13 de agosto en la Plaza Principal de Ciudad Cayalá. El evento es parte del proyecto Call The Police, donde lo acompañarán Rodrigo Santos, de Barão Vermelho, y João Barone, de Paralamas do Sucesso.

En este evento los guatemaltecos podrán disfrutar de los éxitos más reconocidos de The Police como So Lonely, Every Breath You Take, Message in a Bottle, Roxanne y Walking On The Moon, además Call The Police, proyecto liderado por Summers, busca ofrecer un repertorio que ha dejado una marca en la historia del rock.

Andy Summers, reconocido como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, se unió a Santos y Barone en 2014, forjando una amistad musical que ahora los lleva a realizar varias presentaciones en países latinos como Guatemala. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Call The Police (@callthepoliceoficial)

La banda The Police, integrada por Sting, Stewart Copeland y Andy Summers, fue una de las más famosas de la década de los años 80. El trío llenó estadios y con su trayectoria dejó grandes éxitos.

Detalles del evento

Fecha: 13 de agosto

Lugar: Plaza Principal, Ciudad Cayalá

Boletos a la venta en Ticketasa.gt

