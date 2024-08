Carlos Sandoval asume la dirección del IDPP

El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) confirmó que este miércoles 7 de agosto tomó posesión Carlos Humberto Sandoval Orellana como director de la entidad para el período 2024-2029. La ceremonia para oficializar su nombramiento se llevó a cabo en horas de la mañana.

El profesional fue electo ayer por el Congreso de la República, donde recibió 116 votos a favor, siendo el que mayor cantidad de respaldo obtuvo frente a los otros dos integrantes de la nómina que trasladó la comisión de postulación al referido organismo.

El presidente del Consejo del IDPP, Luis Aragón, señaló durante la ceremonia de toma de posesión que se trataba de un día de celebración para la institución. Destacó que no se le daba la bienvenida a Sandoval, pues ya era parte desde años atrás de la “familia” del instituto.

El nuevo director del IDPP compartió que lleva más de 20 años de pertenecer a la entidad, donde ha desempeñado distintas funciones, incluido la de defensor de oficio y otras, lo que le permitió conocer la realidad del sistema de justicia guatemalteco desde la perspectiva de la defensa y constatar las necesidades de la población.

“Eso fue generando esa empatía, esa identificación con la función que realiza el instituto. Me fue concientizando y generando ese deseo de involucrarme cada vez más en esta digna labor. Así fue como fui creciendo dentro de la institución y Dios me abrió las puertas y me permitió ir ocupando múltiples cargos a nivel administrativo”, dijo.