Marruecos logra histórica medalla de bronce en futbol en los Juegos Olímpicos

En un logro histórico para el fútbol marroquí, los ‘Leones del Atlas’ han conquistado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras vencer con autoridad a Egipto con un contundente 6-0. Este triunfo no solo marca un hito en la historia deportiva de Marruecos, sino que también simboliza el crecimiento y la consolidación del fútbol en el continente africano.

La selección de Marruecos llegó a los Juegos Olímpicos con grandes expectativas, impulsada por su destacada actuación en las eliminatorias y un equipo joven pero talentoso, que mezcla la experiencia de jugadores que militan en ligas europeas con la energía de promesas emergentes del fútbol marroquí. En la fase de grupos, Marruecos mostró solidez y capacidad ofensiva, clasificándose a la siguiente ronda tras superar a rivales de renombre.

Ya en la fase eliminatoria, los ‘Leones del Atlas’ continuaron su avance, pero cayeron en un reñido partido de semifinales contra España. Sin embargo, lejos de desanimarse, el equipo marroquí se enfocó en el partido por el tercer lugar, donde se medirían ante Egipto, otro representante del fútbol africano.

El encuentro por la medalla de bronce se disputó en un ambiente cargado de emoción y expectativa. Desde el inicio, Marruecos se mostró decidido a llevarse la victoria, y así lo demostraron con anotaciones de Soufiane Rahimi (x2), Ez Abde, Bilal El Khannous, Akram Nakach y Achraf Hakimi, dejando así un contundente 6-0 en el marcador.

Este triunfo en París 2024 es particularmente significativo para Marruecos, ya que es la primera vez que el país africano consigue una medalla en una disciplina diferente al atletismo o al boxeo, deportes en los que tradicionalmente ha destacado. La medalla de bronce obtenida por la selección de fútbol se une a las 26 preseas que Marruecos ha ganado en la historia de los Juegos Olímpicos, siendo la primera en este deporte.

Con este nuevo éxito, el saldo de medallas de Marruecos en los Juegos Olímpicos se eleva a 8 de oro, 5 de plata y 13 de bronce, distribuidas de la siguiente manera:

