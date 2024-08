Alicia Villarreal se entera de infidelidad de su esposo en plena entrevista

Alicia Villarreal está en medio del ojo del huracán tras fuertes rumores de infidelidad de su esposo, Cruz Martínez.

El integrante de los “Kumbia Kings” fue captado con una misteriosa mujer en un centro nocturno mientras la cantante estaba de gira por la CDMX para promocionar su proyecto musical.

La fotografía su esposo y la mujer se viralizó en redes sociales y llegó a ella gracias a unos reporteros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alicia Villarreal (@lavillarrealmx)

Mientras sostenía un encuentro con los medios afuera de Televisa, respondió preguntas relacionadas con su música, cuando enfrentó una inesperada pregunta: ¿Perdonarías una infidelidad?.

“Pues no, quién perdonaría una infidelidad, claro que no”, dijo ella.

“Te lo pregunto porque acaba de salir una fotografía de Cruz Martínez en un centro nocturno, un tipo bar, con una chica buena onda”, comentó el corresponsal.

Ella desconocía las especulaciones que pesan en contra de su esposo, y solo dijo: “Pues no sé, pero ya me voy. Tenemos 20 años de casados, se han dicho muchas cosas”, dijo entre risas nerviosas.

Palabras de la cantante

Horas después, Alicia Villarreal asistió como invitada especial al programa ‘De Primera Mano’, y Gustavo Adolfo Infante aprovechó para preguntarle sobre el tema.

“¿Estás separada?”, preguntó y ella respondió: “Ahorita estoy con una noticia que me acabo de enterar.

De repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas, tengo muchos años en la industria y me ha pasado muchas veces que no sé cómo reaccionar”.

“Me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar y es una relación adulta, somos adultos hemos vivido muchas cosas, algunas cosas han sido ciertas otras no han sido ciertas, pero no me sorprende”.

Gustavo Adolfo reveló que fuera del aire ella le confirmó que ya no perdonaría otra infidelidad por parte de Cruz.