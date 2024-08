¿Qué le pasó? Belinda sorprendió a sus fans con su arriesgado look

Belinda de nuevo es el foco de la atención de sus miles de seguidores luego de compartir una transformación que ha dejado a muchos con la boca abierta.

La cantante mexicana, conocida por su constante evolución en el estilo, ha dado un paso audaz al decolorarse las cejas, una renovación que sigue a varios cambios de look notables durante el año.

Comenzó el año con el cabello verde para promocionar su canción “Cactus”, luego optó por un vibrante tono rojo y un corte Bob para su colaboración con Natanael Cano en “300 noches”.

En junio, regresó a su cabello rubio, pero su reciente transformación con las cejas descoloridas marca un nuevo giro en su estilo.

La artista compartió su nuevo look a través de sus redes sociales, mostrando su melena rubia y las cejas decoloradas. Este estilo sigue la tendencia adoptada por otras celebridades como Doja Cat y Kendall Jenner.

“Este año ha sido el más arriesgado de mi vida en cuanto a cambios de look; antes jamás me hubiera atrevido a decolorarme el pelo verde, rojo y ahora hasta las cejas”.

Por otro lado, la artista también está trabajando en un proyecto especial, descrito como una mini película, en la que aparece vestida como una “monja malvada”.

Belinda para “La Mala”, nuevo sencillo disponible este 15 de Agosto. pic.twitter.com/v5Ocdekmqw — Belinda Access (@BelindaAccess) August 5, 2024

Regalo para la cantante

La periodista Anabel Hernández ha sacudido el mundo del entretenimiento y la política con nuevas revelaciones en su proyecto “Narcosistema”.

Ahora reveló que Belinda habría sostenido una relación de amistad con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del conocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Estas afirmaciones surgen de testimonios obtenidos por la periodista, incluyendo uno del “Mini Lic”, Dámaso López Serrano, quien fue socio y amigo cercano de Iván Archivaldo.

“Yo le pregunté directamente: ¿sabe, por ejemplo, si algunos de los ‘Chapitos’ han estado involucrados con alguna artista? y me dijo que sí…”

Esto respondió: “O sea, no estuve ahí, pero lo que Iván me decía era con ella, él presumía… No recuerdo el año, pero él lo presumía que era su amiga y que tuvo que ver con ella, pero que, al final, terminó como amigos”, dijo

Según confesó, Iván y Beli habrían tenido varios encuentros, lo que sugiere una relación más cercana de lo que se conocía públicamente.