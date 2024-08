Erick Lemus guía el triunfo crema ante Cobán Imperial

En un vibrante duelo correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2024, Comunicaciones se impuso 3-2 en su visita al estadio Verapaz, derrotando a Cobán Imperial en un partido que destacó por la sobresaliente actuación de Erick ‘Kuki’ Lemus, quien se erigió como la figura del encuentro al marcar dos goles que encaminaron la victoria a los cremas.

Comunicaciones comenzó el partido con un dominio claro sobre el terreno de juego, controlando el balón y generando peligro constante en el área de Cobán Imperial. El equipo dirigido por William Coito Oliveira mostró una propuesta ofensiva desde el primer minuto, con un fútbol dinámico y de posesión que desarticuló la defensa cobanera en varias ocasiones.

#Apertura2024 | ¡Comunicaciones se lleva la victoria en un partidazo! 👻🔥 Con doblete de Erick Lemus, más otra anotación de Diego Casas, los cremas se llevan tres puntos de oro en su visita a Cobán Imperial; por los cobaneros anotaron Thales Moreira y Bryan Lemus ⚽ pic.twitter.com/ve121AJrKy — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 10, 2024

Comunicaciones gana de la mano del ‘Kuki’ Lemus

El esfuerzo ofensivo de los cremas encontró recompensa al minuto 6, cuando Erick Lemus, aprovechando un gran contraataque, logró abrir el marcador con un remate certero que dejó sin opciones al portero local. Este gol tempranero les dio a los albos la confianza necesaria para seguir presionando y buscar ampliar la ventaja.

Pese a ir abajo en el marcador, Cobán Imperial no bajó los brazos y comenzó a equilibrar las acciones. Los Príncipes Azules, dirigidos por Roberto Montoya, ajustaron su esquema táctico y lograron generar algunas oportunidades en ataque, apoyados en la velocidad de sus extremos y en la creatividad de su mediocampo.

Precisamente, fue Thales Moreira se convirtió en el hombre clave para los locales cuando, al minuto 47, empató el partido con un gol de rebote dentro del área, el defensor brasileño aprovechó una desatención en la defensiva crema para empatar el juego.

Sin embargo, la alegría de Cobán Imperial duró poco. Apenas tres minutos después del empate, Erick Lemus volvió a aparecer para poner nuevamente en ventaja a Comunicaciones. En una jugada que reflejó su instinto goleador, Lemus sacó un disparo de primera intención que se incrustó en el arco cobanero con colaboración del guardameta.

Finalmente, los albos sentenciarían el partido al minuto 76, se haría efectiva la ley del ex, el delantero uruguayo Diego Casas, ex de Cobán Imperial anotó el 1-3, aprovechando un pésimo error en la salida de Cobán, que fue el último clavo en el ataúd cobanero, pese a que Cobán descontaría al 84 por medio de Bryan Lemus no sería suficiente para lograr igualar el encuentro ante su afición.

Con esta victoria, Comunicaciones suma cuatro puntos en el Torneo Apertura 2024, después de haber empatado en su debut ante Antigua GFC en la primera jornada. Este triunfo es particularmente importante para los cremas, ya que les permite afianzarse en la parte alta de la tabla y ganar confianza de cara a los próximos compromisos tanto en el ámbito local como en el internacional.

Por su parte, Cobán Imperial se queda con tres puntos en el torneo, producto de la victoria en la mesa que obtuvieron en la primera jornada. A pesar de la derrota, el equipo mostró señales positivas en su juego, y buscará corregir errores de cara a sus próximos desafíos.

Comunicaciones deberá ahora concentrarse en su próximo reto, que será enfrentar al Marathon de Honduras este miércoles en la tercera jornada de la Copa Centroamericana. Este duelo será crucial para los cremas, que necesitan una victoria para acercarse a la siguiente ronda del torneo internacional. Con un calendario apretado y la necesidad de rotar jugadores, William Coito Oliveira tendrá que manejar de manera estratégica su plantilla para mantener el rendimiento tanto en la liga local como en la competencia continental.