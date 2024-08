Vance: Plan de deportación masiva de Trump comenzaría con un millón de personas

El candidato republicano a la Vicepresidencia de EE. UU., J. D. Vance, dio detalles del plan de deportación masiva de indocumentados propuesto por el expresidente Donald Trump, y señaló que este debería comenzar con un millón de personas. “Empecemos por un millón… Y a partir de ahí podemos seguir”, dijo Vance en una entrevista para el programa ‘This Week‘, de la cadena ABC.

La campaña republicana ha hecho de la inmigración uno de sus caballos de batalla más importantes. Como en 2016, el exmandatario ha usado a los indocumentados y la frontera para ganar votantes prometiendo deportar a millones de inmigrantes. En una entrevista con la revista Time, Trump dijo que apuntaría a deportar entre 15 y 20 millones de personas que, según él, están indocumentadas en Estados Unidos, y que usaría a la Guardia Nacional para ello.

GOP vice presidential candidate JD Vance, in a wide-ranging interview with @JonKarl, says the Trump campaign’s mass deportation plan should “start with 1 million.” https://t.co/4rga61suQa pic.twitter.com/DYWK96crOY

— This Week (@ThisWeekABC) August 11, 2024