Jean Pierre Brol a la espera del abrazo más importante de su vida

La historia se inició con el abuelo, posteriormente la adquirió don Fernando Brol (QEPD), quien trasladó la pasión del tiro a sus tres hijos: Enrique, Hebert y Jean Pierre, éste último el que lograra el bronce olímpico en los pasados Jugos Olímpicos París 2024.

La dinastía Brol visitó este día la instalación de Emisoras Unidas de Guatemala para ser parte del programa A Primera Hora, donde charlaron un poco de lo que tanto los apasiona y aman: El tiro.

Al conversar sobre los inicios de su pasión, el medallista de bronce en París, comentó: “A mi abuelo le gustaba mucho el tema de las armas de caza, y él se lo transmitió a sus hijos, pero no es por afanarme, pero mi padre (Fernando Brol) era excelente para disparar”, recordó Jean Pierre Brol.

Añadió: “En el campo me dejaba sorprendido. Nunca le supimos ganar. En el tiro a plato sí, peor en el campo era espectacular. No he visto un tirador así. Nos decía: ‘Hay chambones nunca le ganan a papá’. Yo desde pequeño lo admiraba mucho por su forma que él tomo el curso de la vida”.

En esa línea, Jean Pierre Brol reconoce con agradecimiento: “Gracias a Dios, estoy sumamente agradecido por la vida que tengo, por la madre que tengo y el padre que tuve, al igual que mis hermanos. Soy bendecido por eso”.

#APrimeraHora | En entrevista con @EmisorasUnidas, los hermanos Brol Cárdenas hablaron sobre la medalla de bronce de Jean Pierre en París 2024, y destacaron la urgente necesidad de mejores condiciones para entrenar 🇬🇹https://t.co/OJjP0XTbYP — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 12, 2024

El apoyo de su madre

Jean Pierre Brol, el de la especialidad de foso olímpico, reconoció que el gen por el deporte viene por ahí -abuelo-padre-. Pero también destaca el papel importante que ha jugado su madre, Janeth Cárdenas, en su carrera deportiva.

“Mi madre ha hecho una labor espectacular en nosotros, nos ha enseñado en cómo afrontar los retos. Hoy todo es bonito, pero hemos pasado unas dificultades para llegar a eso. Mi madre tiene mucho que ver con ello. Uno puede tener talento, pero si no tiene fortaleza mental en el tiro, de nada sirve. Un atleta tiene que estar muy bien en todos los ámbitos de la vida y son años de tanto trabajo y experiencia que van sumando”, confesó Jean Pierre Brol.

#Paris2024 | Madre de Jean Pierre Brol: “Mi muchachito siempre ha sido disciplinado” “Uno quiere lo mejor, pero yo le dije a Dios que sea tu voluntad… la voluntad de Dios fue el bronce”, declaró Janeth Cárdenas. https://t.co/WvggrI3ELt — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) July 30, 2024

Le espera un abrazo de bronce

En esa línea de recordar y reconocer a las personas que le han apoyado bastante en su carrera deportiva, Jean Pierre Brol, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024, reconoce que su papá, ya fallecido, sentía mucho orgullo de él. “Se sentía como pavo real y me daba pena porque yo no soy así, a él le encantaba eso, me sacaba los colores mi papá”, recordó un emotivo Pierre.

Al ser consultado sobre cuál fue su sentimiento hacia su padre al estar en el podio, el destacado atleta chapín contestó: “Un sentimiento de agradecimiento. Muchas veces cuando lo sueño lo abrazo y no lo suelto, y cuando siento me despierto”.

Jean Pierre Brol cuenta que desde que ganó el bronce (martes 30 de julio) no ha podido soñar con su papá, pero que ese sueño y ese abrazo “está pendiente”. “Lo he soñado muchas veces, son muy emotivos esos sueños, y lo tengo muy presente a mi papá”.

Entrevista: 10:30 del video.

TikTok