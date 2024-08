Miley Cyrus recibe el premio a Leyenda Disney y emociona con su discurso

Para muchos que nacieron entre finales de los años 90 y los 2000, es fácil reconocer Hannah Montana, una serie protagonizada por Miley Cyrus.

El programa de Disney Channel se convirtió en un todo un hito en la cultura musical y del entretenimiento, y catapultó la fama de la cantante y que aún continúa a día de hoy.

Estrenada en 2006, la serie contaba la vida de una adolescente que iba al instituto de día y se convertía, con peluca rubia incluida, en estrella del pop por la noche.

Miley Cyrus becomes the youngest person in history to be named a Disney Legend! pic.twitter.com/z5YXVzJ1aL

— Miley Nation (@MileyNation13) August 12, 2024