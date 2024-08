Presentador de MTV se rompe el cuello tras accidente en bicicleta

El famoso presentador del programa “Catfish” de MTV preocupó a sus seguidores al revelar que sufrió un terrible accidente en bicicleta que provocó que le causó romperse el cuello.

A través de sus redes sociales, Nev Schulman reveló las radiografías y la información sobre el accidente, asegurando que se siente agradecido de poder seguir con vida.

“El lunes no fue un día como ese. El lunes fue un día en el que aprendí lo que realmente significa ‘antes del accidente’.

Y el lunes me dio peso a lo afortunado que fui de tener el domingo. Es cierto lo que dicen: la vida puede cambiar en un instante”, contó.

Al principió se tomó el accidente con humor y asegura que al primero creyó que solo fue un golpe, pero era más grave.

“Nunca pude ir a buscar a mi hijo a la escuela en bicicleta. De hecho, en cierto modo, me alegro de no haberlo hecho. Estaba solo en el momento del impacto. Yo y el camión. Y luego, supongo, el pavimento.

Estaba solo e inconsciente. Y luego consciente. Tal vez estaba bien o no lo estaba”, contó.

Palabras de Nev Schulman

El presentador de Dancing With the Stars explicó que, aunque las fracturas en las vértebras cervicales 5 y 6 eran graves, no quedó paralizado.

“Me rompí el cuello. C5 y C6 para ser exactos. Mis manos fueron una incógnita por un momento, pero el cuerpo humano es increíble y también lo son los humanos”, compartió.

“Soy un afortunado de estar aquí, vivo, de pie y abrazando a mi familia, con la proyección de una recuperación completa”, agregó.

El hombre de 39 años compartió videos de él poniéndose de pie con ayuda de los médicos, así como mostrar su casco lleno de fisuras.