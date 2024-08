¿Cómo clasificó? Rachael Gunn, la “breakdancer” australiana, recibe fuertes críticas

Rachael Gunn se hizo famosa por participar en break dance en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, no ganó fama por su habilidad sino por su coreografía que fue sumamente criticada.

La mujer que es conocida como “Raygun” ha recibido muchas críticas en redes sociales pero tambiénha ganado miles de seguidores.

Aunque la mayoría de comentarios son negativos, muchos elogian el espíritu inquebrantable y creatividad única de la joven, reafirmándose como una figura destacada, aunque polémica, en estos juegos.

Rachael Gunn, de 36 años, es una profesora universitaria que además de su carrera académica, ha dedicado su vida al break dance, una disciplina que le ha permitido representar a su país en el escenario más grande del mundo.

This is Rachael Gunn, she has a PhD in cultural movement and convinced Australia to pay for her trip to the Paris Olympics.

She participated in break dancing and got 0 points.

🐐 😂pic.twitter.com/8PULsMBxxN

— BowTiedMara (@BowTiedMara) August 10, 2024