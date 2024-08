Guitarrista de The Police, Andy Summers es captado paseando en Cayalá

The Police es una de las bandas británicas más reconocidas por su amalgama de sonidos de rock, new wave, pop, punk, reggae, jazz y un largo de melodías musicales. A finales de los años ochenta, un grupo de tres ingleses, incluido Andy Summers, decidió crear un precedente en la música con éxitos como Message in a Bottle y Walking on the Moon.

La agrupación nunca llegó a Guatemala, pero su guitarrista, Andy Summers, se encargará e dejar el sello musical que muchos guatemaltecos han esperado. El mítico guitarrista se presentará en Guatemala hoy martes 13 de agosto en la Plaza Principal de Ciudad Cayalá.

El evento es parte del proyecto Call The Police, donde lo acompañarán Rodrigo Santos, de Barão Vermelho, y João Barone, de Paralamas do Sucesso.

Andy Summers, de The Police en Paseo Cayalá…

Sin embargo, previo a su show, el famoso guitarrista fue captado paseando por Paseo Cayalá. En las imágenes se le puede apreciar montado en un tuc tuc de múltiples colores, llamando la atención de sus fanáticos.

Y es que muchos quedaron sorprendidos al verlo por el centro comercial, ya que no estaban enterados de su concierto en Guatemala. La banda The Police, integrada por Sting, Stewart Copeland y Andy Summers, fue una de las más famosas de la década de los años 80.

El trío llenó estadios y con su trayectoria dejó grandes éxitos que marcaron la industria musical. Andy Summers, reconocido como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone.

Tras la disolución de The Police en 1986, Summers continuó su carrera musical como solista y en colaboración con otros artistas. Además, ha incursionado en la escritura y en la fotografía, publicando varios libros sobre estos temas.

En 2007, The Police se reunió para una gira mundial que celebró el 30 aniversario de su formación.