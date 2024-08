Equipo de Nicholas Hagen elimina al Inter Miami

Este martes, continuó la fase de los octavos de final de la Leagues Cup 2024, y en uno de los duelos estelares de la jornada, el actual campeón de la Major League Soccer (MLS), Columbus Crew, donde milita el portero guatemalteco, Nicholas Hagen, se enfrentó al Inter Miami, quien sigue adoleciendo a su máximo referente, Lionel Messi, quien está en etapa de recuperación de la lesión sufrida en la final de la Copa América 2024.

El Lower.com Field fue el estadio que vio cómo dieron una gran batalla los campeones: Columbus Crew (MLS) e Inter Miami (Leagues Cup). Matías Rojas al 10 venció al portero guatemalteco, Nicholas Hagen, para el 0-1, y en la segunda parte, cuando se jugaba el 62 de tiempo corrido, una excelente jugada entre el uruguayo Luis Suárez y el paraguayo Diego Gómez Amarilla cayó el 0-2 gracias al tanto de Gómez.

En ese momento el gol cayó como un balde de agua fría para la afición local allá en Columbus, Ohio, Estados Unidos. Pero el futbol es impredecible y nada está escrito. Cuando se pensó que era el punto final para el campeón de liga, donde está el nacional, se vinieron dos goles en un lapso de tiempo muy corto.

El estadounidense Christian Ramírez al 67 y uruguayo Diego Rossi al 69 hicieron los goles para igualar la serie a falta de prácticamente 21 minutos para el final.

Cuando restaban 10 minutos para el final del partido, el futbol le tenía preparado un capítulo importante al uruguayo Rossi en esta serie de los octavos de final de la Leagues Cup. Era el doblete en su cuenta personal y el 3-2 al 80 para culminar una sensacional remontada por parte del equipo campeón de la MLS.

El Inter Miami lo dio todo hasta el final y Suárez y Benjamin Cremaschi a punto estuvieron de igualar el encuentro en el descuento, pero el Columbus Crew levantó los brazos tras una enorme remontada.

Matías Rojas with the header. 😤 pic.twitter.com/SyY9fiv5cK

The Boys from Miami strike first. 😤

Los octavos de final de la League Cup, a partido único, comenzó el lunes con la victoria de Seattle Sounders sobre Pumas de México por un marcador de 4-0 y se clasificó a la fase de los cuartos de final.

Esta noche, así quedaron los duelos que comenzaron en punto de las 17:300 horas de Guatemala:

Diego Gómez doubles the lead for the defending champs 😤@InterMiamiCF ahead 2-0 in the second half. pic.twitter.com/nBScH1GuJ5

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 14, 2024