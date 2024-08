Heidi Klum se deja ver sin bañador en la playa junto a su esposo

Heidi Klum está disfrutando de unas merecidas vacaciones de lujo en St. Barts, destino caribeño al que viajó con su esposo Tom Kaulitz.

La modelo y el cantante decidieron celebrar su quinto aniversario bodas en las paradisíacas playas.

En una video que compartió en su cuenta de Instagram, ella dejó a la vista la silueta de impacto que luce a su edad con bikini de hilo café y sin sostén.

La mujer de 51 años, se quitó la parte superior del bikini mientras disfrutaba de una sesión de besos íntima con Kaulitz, de 34 años, mientras flotaban en el agua, según publicó Page Six.

Ella usó estratégicamente el cuerpo del rockero de Tokio Hotel para proteger su pecho desnudo de cualquier espectador mientras se abrazaban fuertemente durante su nado.

En otro momento captado por la cámara, los tortolitos caminaban en la arena mientras se tomaban de la mano, ella en topless y él optando por pantalones cortos con estampado de guepardo.

Tom Kaulitz y Heidi Klum se casaron en secreto en 2019 después de un año de novios.

De acuerdo con People, la pareja celebró una pequeña boda en Capri, Italia, sólo con amigos cercanos y familiares; después dieron la noticia en redes sociales.

En una reciente entrevista que dio a Glamour UK habló sobre la diferencia de edad que hay entre ella y su esposo:

“Tengo 50 años y ya no 20. No soy una chica joven que aún no ha vivido nada o que no tiene idea de la vida. El tiempo no se detendrá para mí y Tom nunca me alcanzará. Siempre seré 16 años mayor y lo sé”.}