Adriana Ruano dedica su medalla de oro a todos los guatemaltecos

La capital guatemalteca se vistió de fiesta este miércoles para recibir a la flamante campeona olímpica Adriana Ruano, quien acaba de regresar al país tras haber conquistado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. La atleta, que ha hecho historia para Guatemala al obtener el primer oro en la historia olímpica del país, fue recibida con una caravana multicolor que recorrió las principales avenidas de la ciudad.

Ruano, visiblemente emocionada, fue recibida por miles de guatemaltecos que se volcaron a las calles para celebrar su triunfo. La caravana, que comenzó alrededor del mediodía, se extendió por varias horas, convirtiendo la jornada en una verdadera fiesta nacional.

Adriana Ruano dedica su triunfo a Guatemala

En sus primeras declaraciones tras llegar al país, Adriana Ruano expresó su profunda gratitud hacia los guatemaltecos por el cálido recibimiento. “Muchas gracias por el recibimiento y por estar aquí. Le agradezco a toda Guatemala. Este logro es de todos ustedes. Es muy bonito. Me llena mucho el corazón ver a todo un país unido por nuestro logro”, manifestó la atleta a los medios de comunicación.

Ruano, quien no esperaba una acogida de tal magnitud, comentó: “No me imaginé que tanta gente fuera a estar aquí”. Estas palabras reflejan no solo su humildad, sino también su sorpresa y agradecimiento por el apoyo masivo que ha recibido desde su llegada.

La caravana que acompañó a Ruano comenzó en las cercanías del Aeropuerto Internacional La Aurora y recorrió las principales avenidas de la capital. Durante el trayecto, la campeona olímpica pudo observar cómo la ciudadanía se volcó a las calles, ondeando banderas, mostrando pancartas y coreando su nombre. Fue un momento lleno de emoción y orgullo, no solo para Ruano, sino para todo un país que se siente identificado con su triunfo.

La caravana culminará en el Hotel Interncontinental en la zona 10 de la ciudad, donde está previsto que Adriana Ruano ofrezca una conferencia de prensa a las 16:00 horas. En este encuentro con los medios, se espera que Ruano hable sobre su experiencia en París, sus próximos proyectos y cómo piensa utilizar su reciente éxito para inspirar a futuras generaciones de deportistas guatemaltecos.