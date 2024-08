Las emotivas palabras de Adriana Ruano tras su llegada a Guatemala

Tras una emotiva caravana que recorrió las principales calles y avenidas de la Ciudad de Guatemala, los atletas olímpicos guatemaltecos ofrecieron una conferencia de prensa para compartir sus impresiones y experiencias tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. El evento, que reunió a atletas, medios de comunicación y público en general, se convirtió en un espacio para reflexionar sobre los logros alcanzados y el futuro del deporte en el país.

La primera en tomar la palabra fue Adriana Ruano, medallista de oro en tiro deportivo y una de las figuras más destacadas de la delegación guatemalteca. Con una mezcla de emoción y gratitud, Ruano expresó: “Estoy muy contenta de que estemos reunidos aquí todos los atletas que estuvimos luchando en los Juegos Olímpicos de París 2024. Este es un momento que nunca olvidaré”.

Ruano, quien se convirtió en la primera mujer guatemalteca en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, destacó la importancia de su logro no solo para ella, sino para todo el país: “Cambió la perspectiva de la gente sobre Guatemala tras la medalla. Eso me llena de orgullo, de que Guatemala suena más en el mundo”. Además, enfatizó la importancia del trabajo en equipo, reconociendo que “la base es tener un buen equipo y trabajar como un equipo”.

Visiblemente emocionada, Ruano recordó a su padre, quien fue una figura clave en su carrera deportiva: “Mi papá me acompañó en toda la competencia, fue mi motor. En la final me lo imaginaba sentado ahí diciéndome: ‘Mija, vos podés’. Le agradezco por todo lo que me dejó, y segundo, decirle misión cumplida. Espero que esté orgulloso de mí”.