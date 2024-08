Luis Grijalva: La gran ausencia en la ‘Bienvenida Olímpica’

Este día, la ciudad de Guatemala se viste de orgullo y celebración con la caravana olímpica que rinde homenaje a los atletas nacionales que representaron al país en los Juegos Olímpicos de París 2024. Este evento especial destaca la actuación de figuras como Adriana Ruano y Jean Pierre Brol, quienes regresaron con medallas, así como a otros miembros de la delegación guatemalteca que se esforzaron al máximo en las justas olímpicas. Sin embargo, la jornada festiva también se ve marcada por una notable ausencia: la de Luis Grijalva, uno de los atletas más queridos y admirados por el pueblo guatemalteco.

Luis Grijalva, conocido cariñosamente como “El Tarzán”, había llegado a París con grandes expectativas tras su destacada participación en competencias internacionales previas. Sin embargo, su actuación en el heat eliminatorio de los 5,000 metros se vio tristemente afectada por un incidente inesperado. Durante las últimas vueltas de la carrera, un camarógrafo se interpuso accidentalmente en su camino, provocando que Grijalva perdiera el ritmo en un momento crucial de la competencia. Además de la interrupción, el incidente le ocasionó una lesión que comprometió aún más su rendimiento.

#Paris2024 | Camarógrafo se interpuso en el camino de Luis Grijalva, video genera polémica Las imágenes muestran el momento exacto en que un camarógrafo se atraviesa en el camino del atleta guatemalteco. https://t.co/SBqR0J0sVe — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 8, 2024

¿Qué pasa con Luis Grijalva?

A pesar de sus esfuerzos por superar la adversidad, Grijalva no logró clasificarse para la final de los 5,000 metros. El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) no tardó en presentar una apelación ante los organizadores del evento, argumentando que la interferencia del camarógrafo había afectado injustamente las posibilidades del atleta. No obstante, la apelación fue desestimada. Los organizadores determinaron que no había suficientes elementos que justificaran la concesión de un boleto a la final para Grijalva, dejando al atleta y a sus seguidores profundamente decepcionados.

Desde el desafortunado incidente, Luis Grijalva ha mantenido un perfil bajo. A pesar de ser uno de los atletas guatemaltecos más activos en redes sociales, especialmente en Instagram, no ha habido ninguna publicación o historia nueva desde hace una semana. Este silencio ha generado preocupación y especulación entre sus seguidores, quienes se preguntan cómo se encuentra el atleta tanto física como emocionalmente.