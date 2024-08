José Carlos Martínez y un regreso de ensueño

El domingo 19 de mayo de 2024, José Carlos Martínez convirtió uno de los dos goles con los cuales Municipal logró el título 32 de su historia deportiva en la Liga Guate Banrural. Y durante la pretemporada, el 4 de julio, el “Flaco” sufrió una lesión que terminó en fractura del cúbito de su antebrazo izquierdo.

Dicha lesión alejó al delantero nacional de la gira de Municipal por Estados Unidos y del comienzo del Torneo Apertura 2024 de al Liga Guate Banrural, el cual ya lleva celebradas dos fechas.

Pero la vida es justa con un jugador que trabaja fuerte día a día y que busca la superación personal y profesional. Sebastián Bini convocó a José Carlos Martínez para el duelo ante Guanacasteca, por la Copa Centroamericana, un compromiso vital para el “Rojo” de Guatemala.

El partido estaba empatado 1-1, y al 58 ingresó José Carlos Martínez por Matías Rotondi, y al poco tiempo de estar en el campo, municipal logró adelantarse 2-1 gracias al autogol del potero Antonny Monreal (64).

Cerrando el partido, minuto 90+5, Martínez recibió un esférico y quedó frente al meta visitante. Le levantó el balón por encima de su humanidad y decretó el final 3-1 con un golazo de otro partido.

#CopaCentroamericana🏆 | ¡Qué regreso, “Flaco”! Cerramos la noche con esta joyita de gol de José Carlos Martínez. 🇬🇹Municipal 3-1 Guanacasteca🇨🇷pic.twitter.com/73afgI1TN3 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 16, 2024

Sus declaraciones

Tras el compromiso, José Carlos Martínez atendió a la prensa y señaló cómo vivió este momento de su regreso a la actividad del futbol.

“Esto es trabajo y mucha fuerza metal. He pasado por cosas bastantes difíciles, pero mentalmente he sido fuerte. La recompensa siempre llega, así como en el torneo pasado”, reconoció Martínez.

Añadió: “Soy bendecido por estar jugando al futbol y estar jugando en este equipo”. En esa línea, y preguntado sobre el ejemplo que les da a sus compañeros por su resiliencia, Martínez dijo: “Me gustaría ser un ejemplo para los de las fuerzas básicas. Es bueno ser ejemplo y espero seguir haciéndolo más”.

Sobre su gol, el “Flaco” reconoció: “Me había visualizado mucho volver a tomar lo positivo, volver a este partido y anotar. Hoy me tocó a mí, y esto agradecido por la confianza del cuerpo técnico”.

¿La pensó así? “La verdad que vi al portero que quiso salir un poco y se quedó a medias, son pensamientos de momentos, de segundos, y dije, o me sale un golazo o no, arriesgué y me salió un bonito gol”.

#CopaCentroamericana🏆 | José Carlos Martínez, jugador de Municipal, habla sobre su gol que cerró la victoria 3-1 ante Guanacasteca, y que mantiene al club con vida y esperanza de ir por los cuartos de final. 📹 @estugarc_eu. pic.twitter.com/09ZgzaNNZY — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 16, 2024