Meghan Markle y el príncipe Harry están de gira por Colombia

El jueves 15 de agosto, el príncipe Harry y Meghan Markle llegaron a Bogotá, Colombia, para cumplir con una agenda de eventos relacionados con algunas labores sociales.

La visita de los Duques de Sussex tendrá una duración de cuatro días hasta el próximo domingo, 18 de agosto.

A través de un pronunciamiento oficial desde los canales del Gobierno, la vicepresidenta, Francia Márquez, les dio la bienvenida a los a Colombia.

La mandataria ahondó en la agenda de los invitados reales que incluye actividades durante cuatro días por Bogotá, Cartagena y Cali, donde se van a realizar encuentros con jóvenes, mujeres, líderes sociales y las comunidades.

Además, reveló que extendió la invitación luego de ver la serie de Netflix.

“Vi su historia y eso me conmovió, me motivó y me llevó a decir que Meghan es una mujer que merece venir a nuestro país y contar su historia. Su intercambio, sin dudas, será un fortalecimiento para tantas mujeres en el mundo”, contó.