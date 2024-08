Primera jornada de la Premier League deja impactante lesión

La Premier League 2024/25 comenzó con gran expectación y emoción, pero también con momentos impactantes y dolorosos, como el que se vivió en el partido entre Nottingham Forest y Bournemouth. En un encuentro que prometía ser una emocionante disputa entre dos equipos con aspiraciones de consolidarse en la liga, lo que marcó la jornada fue la escalofriante lesión sufrida por el jugador brasileño Danilo, quien tuvo que abandonar el campo tras un desafortunado incidente que mantuvo en vilo a los presentes en el The City Ground.

El choque se encontraba en sus primeros compases cuando, al minuto 6, Danilo, centrocampista del Nottingham Forest, protagonizó una de las escenas más dolorosas del fin de semana. En una disputa de balón en el medio del campo con el delantero de Bournemouth, Antoine Semenyo, el joven brasileño apoyó mal su pie al caer, lo que resultó en una grave lesión en su tobillo izquierdo. La reacción inmediata del jugador, que rápidamente hizo señas a los servicios médicos, dejaba claro que la situación era preocupante.

Los especialistas médicos ingresaron rápidamente al campo para asistir a Danilo, mientras sus compañeros y rivales, visiblemente afectados, se acercaban con gestos de apoyo. Para evitar que se capturaran imágenes del incidente, una lona fue desplegada alrededor del jugador. Tras más de seis minutos de atención en el césped, el brasileño fue finalmente retirado en camilla.

El Nottingham Forest, a través de sus canales oficiales, manifestó su apoyo al jugador de 23 años. “Yates sustituye a Danilo, que se retira en camilla. Estamos todos contigo, Danilo”, fue el mensaje que publicó el club en sus redes sociales, reflejando la preocupación por la salud del jugador, aunque sin ofrecer detalles adicionales sobre el diagnóstico. Por su parte, el Bournemouth no tardó en expresar sus buenos deseos, respondiendo: “Deseamos todo lo mejor”, en una muestra de deportividad y empatía.

A pesar del impacto emocional que generó la lesión, el partido entre Nottingham Forest y Bournemouth continuó con normalidad. El equipo local logró ponerse en ventaja a los 23 minutos gracias a un gol del neozelandés Chris Wood. Sin embargo, Bournemouth consiguió igualar el marcador al minuto 86 con un tanto de Antoine Semenyo, el mismo jugador involucrado en el desafortunado choque con Danilo. El empate 1-1 fue un resultado que, si bien suma un punto para ambos equipos, quedó opacado por la gravedad de la situación vivida en los primeros minutos.

