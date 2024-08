San Pedro toma decisión tras asesinato del técnico Julio Leiva

El futbol guatemalteco se encuentra en estado de conmoción tras el trágico asesinato de Julio Ariz “El Loco” Leiva, director técnico del Deportivo San Pedro, durante un incidente violento en La Democracia, Huehuetenango. Leiva, conocido por su destacada trayectoria y su apodo “El Rey de los Ascensos” debido a su habilidad para guiar equipos al éxito en diversas categorías del futbol nacional, fue acribillado a balazos el pasado domingo mientras se preparaba para dirigir a su equipo en un encuentro de la cuarta jornada de la Primera División guatemalteca contra La Democracia FC.

El suceso tuvo lugar a plena luz del día, dejando al futbol guatemalteco en estado de shock y consternación. Julio Leiva, un líder respetado tanto dentro como fuera del campo de juego, se convirtió en una víctima más de la alarmante violencia que afecta al país. El asesinato ocurrió justo antes del partido programado, lo que provocó la suspensión inmediata del encuentro y la movilización del equipo para regresar a San Pedro sin disputar el juego. Las autoridades locales han iniciado una investigación sobre el caso, aunque hasta ahora no se han hecho públicos mayores detalles sobre los responsables o las posibles motivaciones detrás del ataque.

Tras el ataque, el club emitió un comunicado oficial expresando su profundo pesar por la pérdida de su director técnico y extendiendo sus condolencias a la familia de Julio Leiva.

En un video difundido en redes sociales, se puede ver a los jugadores del Deportivo San Pedro visiblemente afectados emocionalmente mientras esperaban a bordo del autobús que los llevaría de regreso a San Pedro. Durante ese momento, un directivo del club se dirigió a ellos y dejó claro que el equipo no volvería a jugar en lugares considerados peligrosos como La Democracia.

“Yo voy a ser respetuoso de lo que ustedes quieran, pero yo más que nunca me encuentro en dos caminos: decepcionado y me quiero ir o seguir adelante con más estímulo. Lo que sí es cierto es que yo a ustedes no los expondré más a jugar en estos lugares. A estos lugares no se va a jugar más, independientemente de que perdamos. Yo no los meto más ni en La Democracia, ni en La Libertad, ni en Copalera. Ustedes no van a jugar más ahí, porque ustedes son como mis hijos, como mis hermanos, y no los voy a exponer”, afirmó el directivo en un emotivo mensaje.